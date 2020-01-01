Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6 128Gb EU White
(20:9)
(MIUI)
Селфи 16 Мп
8 ядер; 2.3 ГГц
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Основные характеристики
память
память
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Не будем ходить вокруг да около. Компания Xiaomi выпустила модель, на которую действительно стоит обратить внимание. И речь в нашем обзоре пойдет не про Mi 10 или Mi Note 10 Lite, а про короля внимания - Redmi Note 9 Pro. Чем же таким он выделяется? Посудите сами: мощный процессор, безупречная камера, а этот дизайн… И все это по цене, которая более, чем доступна.
ОСНОВНЫХ ФИШЕК
ТОВАРА
Первая: Отдельный слот для карты памяти
Вторая: Наличие NFC
Третья: Новый процессор 720G
Четвертая: Ударопрочный стеклянный корпус
Пятая: Сразу четыре мощные камеры
Комплект поставки
Компания Xiaomi редко отступает от своих традиций. И этот случай – не исключение. Стандартная, белая коробка из приятного, на ощупь, картона. Внутри находится сам смартфон, мощный блок питания на 33 Вт, а также классический силиконовый чехол.
Дизайн
Дизайн просто безукоризненный. Как говорится, придраться не к чему. Скругленные углы, аккуратные панели. С обеих сторон - стекло Gorilla Glass 5. Главная отличительная черта данной модели, от предыдущих – сканер отпечатка, который находится не абы где, а в кнопке питания, которая расположена на боковой части. По желанию функцию блокировки можно выключить.
Сам же телефон выполнен из стекла. Это не только дизайнерский ход, но и решение, которое позволило значительно продлить долговечность смартфонов. Что уж добавить – выглядит превосходно.
Сзади расположен блок с четырьмя камерами. Не смотря на то, что блок немного выпирает – это ничуть не мешает. Вписывается он достаточно гармонично.
Дисплей
Хочется сразу отметить впечатляющий размер дисплея: 6,67 дюйма, с разрешением 2400 × 1080 пикселей. И IPS матрицей. С одной стороны – дисплей обеспечивает превосходную видимость даже в солнечный день, что особенно важно при такой камере. Но с другой стороны – за счет него смартфон получил внушительные размеры.
Аккумулятор
Смартфоны Redmi славятся своими мощными аккумуляторами. И эта модель – не стала исключением. Телефон получил батарею на 5020 мАч. И если этого покажется недостаточно, то для успокоения пользователей его снабдили функцией быстрой зарядки и мощным блоком питания на 33 Вт.
Производительность
А вот производительность просто взрывает все ожидания. Долгожданный процессор Snapdragon 720G который отличается не только мощностью, но и разумным потреблением энергии.
Кстати, буква G – говорит нам о том, что этот процессор линейки Gaming, а значит – особое внимание он заслуживает у геймеров и пользователей, кому важна производительность. По-мимо этого, телефон обзавелся сразу 6гб оперативной памяти и сразу 8-ядерным процессором.
Ну и, конечно, не станем умалчивать – по желанию можно вставить дополнительную карту памяти.
Камера
На камерах производитель не поскупился. Об этом нам говорят сразу… 5 штук. Основная камера с сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1 и разрешением 64Мп – позволяет делать резкие фотографии с превосходным HDR, а если быть точным – с превосходным светотеневым рисунком даже в сложных условиях.
Также в смартфоне имеется ультраширокоугольная камера на 8Мп. Макрообъектив на 5Мп который снимает самые мелкие детали на уровне профессиональной аппаратуры, а также: сенсор глубины и фронтальная камера на 16Мп.
Итоги
Что говорить об итогах? Компания Xiaomi хотела сделать очередной бюджетный девайс, по доступной цене, а вышел превосходный, мощный смартфон. Что интересно – цена осталась все также доступной.
Не взирая на последнюю общую тенденцию – подорожание фирменных смартфонов, Xiaomi все равно умудряются остаться топовыми и мощными. И все это отлично уживается с безукоризненным дизайном, который придется по вкусу как любителю, так и преданному фанату компании.
- Доступная цена
- Наличие NFC
- Стильный корпус из закаленного стекла
- Обновленная камера с ИИ
- Возможность вставить карту памяти
- Обновленный геймерский процессор
- Маркий корпус
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