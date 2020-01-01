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Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6 128Gb EU White

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Артикул: 72037
Видеообзор
Цвета и модификации
EU 6 / 64 Gb
EU 6 / 128 Gb
Все цвета и модификации
Характеристики
Экран
6.67” (2400x1080)
(20:9)
Система
Android
(MIUI)
Камера
Основная 64 Мп
Селфи 16 Мп
Процессор
Snapdragon 720G
8 ядер; 2.3 ГГц
Все характеристики
18 750 руб
К сожалению, этот товар закончился.
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Основные характеристики

4шт
Камер
Основная камера:
1-я: 64 мп
2-я: 8 мп
3-я: 5 мп
4-я: 2 мп
88%
Фронтальная камера:
16 мп
80%
2.3ГГц
Частота процессора
Производитель:
Qualcomm
Модель
Snapdragon 720G
Кол-во ядер:
8 шт.
Графический процессор
Adreno 618
92%
6гб
Оперативная
память
85%
128гб
Встроенная
память
85%
6.67дюйма
Экран
5020мАч
Аккумулятор
85%
Тип:
Смартфон
Тип корпуса:
Моноблок
Производитель:
Xiaomi
Операционная система:
Android
Оболочка:
MIUI
Все характеристики
AnTuTu
Score
271934
Geekbench
Single-core
569
Multi-core
1771
Dxomark
Camera
--
Audio
--

Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Не будем ходить вокруг да около. Компания Xiaomi выпустила модель, на которую действительно стоит обратить внимание.  И речь в нашем обзоре пойдет не про Mi 10 или Mi Note 10 Lite, а про короля внимания - Redmi Note 9 Pro.  Чем же таким он выделяется? Посудите сами: мощный процессор, безупречная камера, а этот дизайн… И все это по цене, которая более, чем доступна.

ОСНОВНЫХ ФИШЕК
ТОВАРА

5

Первая: Отдельный слот для карты памяти

Вторая: Наличие NFC

Третья: Новый процессор 720G

Четвертая: Ударопрочный стеклянный корпус

Пятая: Сразу четыре мощные камеры

Комплект поставки

Компания Xiaomi редко отступает от своих традиций. И этот случай – не исключение. Стандартная, белая коробка из приятного, на ощупь, картона. Внутри находится сам смартфон, мощный блок питания на 33 Вт, а также классический силиконовый чехол.

Дизайн

Дизайн просто безукоризненный. Как говорится,  придраться не к чему. Скругленные углы, аккуратные панели. С обеих сторон - стекло Gorilla Glass 5. Главная отличительная черта данной модели, от предыдущих – сканер отпечатка, который находится не абы где, а в кнопке питания, которая расположена на боковой части. По желанию функцию блокировки можно выключить.

Сам же телефон выполнен из стекла. Это не только дизайнерский ход, но и решение, которое позволило значительно продлить долговечность смартфонов. Что уж добавить – выглядит превосходно.

Сзади расположен блок с четырьмя камерами.  Не смотря на то, что блок немного выпирает – это ничуть не мешает. Вписывается он достаточно гармонично.

Дисплей

Хочется сразу отметить впечатляющий размер дисплея: 6,67 дюйма, с разрешением 2400 × 1080 пикселей. И  IPS  матрицей. С одной стороны – дисплей обеспечивает превосходную видимость даже в солнечный день, что особенно важно при такой камере. Но с другой стороны – за счет него смартфон получил внушительные размеры.

Аккумулятор

Смартфоны Redmi славятся своими мощными аккумуляторами. И эта модель – не стала исключением. Телефон получил батарею на  5020 мАч. И если этого покажется недостаточно, то для успокоения пользователей его снабдили функцией быстрой зарядки и мощным блоком питания на 33 Вт.

Производительность

А вот производительность просто взрывает все ожидания. Долгожданный процессор Snapdragon 720G который отличается не только мощностью, но и разумным потреблением энергии.

Кстати, буква G – говорит нам о том, что этот процессор линейки Gaming, а значит – особое внимание он заслуживает у геймеров и пользователей, кому важна производительность. По-мимо этого, телефон обзавелся сразу 6гб оперативной памяти и  сразу 8-ядерным процессором. 

Ну и, конечно, не станем умалчивать – по желанию можно вставить дополнительную  карту памяти.

Камера

На камерах производитель не поскупился. Об этом нам говорят сразу… 5 штук. Основная камера с сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1 и разрешением 64Мп – позволяет делать резкие фотографии с превосходным HDR, а если быть точным – с превосходным светотеневым рисунком даже в сложных условиях.

Также в смартфоне имеется ультраширокоугольная камера на 8Мп. Макрообъектив на 5Мп который снимает самые мелкие детали на уровне профессиональной аппаратуры, а также: сенсор глубины и фронтальная камера на 16Мп.

Итоги

Что говорить об итогах? Компания Xiaomi хотела сделать очередной бюджетный девайс, по доступной цене, а вышел превосходный, мощный смартфон. Что интересно – цена осталась все также доступной.

Не взирая на последнюю общую тенденцию – подорожание фирменных смартфонов, Xiaomi все равно умудряются остаться топовыми и мощными. И все это отлично уживается с безукоризненным дизайном, который придется по вкусу как любителю, так и преданному фанату компании.

6
За
  • Доступная цена
  • Наличие NFC
  • Стильный корпус из закаленного стекла
  • Обновленная камера с ИИ
  • Возможность вставить карту памяти
  • Обновленный геймерский процессор
1
Против
  • Маркий корпус

Мы продаем только оригинальную продукцию и готовы честно рассказать обо всех особенностях каждой модели. Вы можете купить Xiaomi Redmi Note 9 Pro по цене 18750 руб. Доставка, расширенная гарантия, большой выбор аксессуаров.

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