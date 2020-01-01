Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro Не будем ходить вокруг да около. Компания Xiaomi выпустила модель, на которую действительно стоит обратить внимание. И речь в нашем обзоре пойдет не про Mi 10 или Mi Note 10 Lite, а про короля внимания - Redmi Note 9 Pro. Чем же таким он выделяется? Посудите сами: мощный процессор, безупречная камера, а этот дизайн… И все это по цене, которая более, чем доступна.

ОСНОВНЫХ ФИШЕК

ТОВАРА 5 Первая: Отдельный слот для карты памяти Вторая: Наличие NFC Третья: Новый процессор 720G Четвертая: Ударопрочный стеклянный корпус Пятая: Сразу четыре мощные камеры

Комплект поставки Компания Xiaomi редко отступает от своих традиций. И этот случай – не исключение. Стандартная, белая коробка из приятного, на ощупь, картона. Внутри находится сам смартфон, мощный блок питания на 33 Вт, а также классический силиконовый чехол.

Дизайн Дизайн просто безукоризненный. Как говорится, придраться не к чему. Скругленные углы, аккуратные панели. С обеих сторон - стекло Gorilla Glass 5. Главная отличительная черта данной модели, от предыдущих – сканер отпечатка, который находится не абы где, а в кнопке питания, которая расположена на боковой части. По желанию функцию блокировки можно выключить. Сам же телефон выполнен из стекла. Это не только дизайнерский ход, но и решение, которое позволило значительно продлить долговечность смартфонов. Что уж добавить – выглядит превосходно. Сзади расположен блок с четырьмя камерами. Не смотря на то, что блок немного выпирает – это ничуть не мешает. Вписывается он достаточно гармонично.

Дисплей Хочется сразу отметить впечатляющий размер дисплея: 6,67 дюйма, с разрешением 2400 × 1080 пикселей. И IPS матрицей. С одной стороны – дисплей обеспечивает превосходную видимость даже в солнечный день, что особенно важно при такой камере. Но с другой стороны – за счет него смартфон получил внушительные размеры.

Аккумулятор Смартфоны Redmi славятся своими мощными аккумуляторами. И эта модель – не стала исключением. Телефон получил батарею на 5020 мАч. И если этого покажется недостаточно, то для успокоения пользователей его снабдили функцией быстрой зарядки и мощным блоком питания на 33 Вт.

Производительность А вот производительность просто взрывает все ожидания. Долгожданный процессор Snapdragon 720G который отличается не только мощностью, но и разумным потреблением энергии. Кстати, буква G – говорит нам о том, что этот процессор линейки Gaming, а значит – особое внимание он заслуживает у геймеров и пользователей, кому важна производительность. По-мимо этого, телефон обзавелся сразу 6гб оперативной памяти и сразу 8-ядерным процессором. Ну и, конечно, не станем умалчивать – по желанию можно вставить дополнительную карту памяти.

Камера На камерах производитель не поскупился. Об этом нам говорят сразу… 5 штук. Основная камера с сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1 и разрешением 64Мп – позволяет делать резкие фотографии с превосходным HDR, а если быть точным – с превосходным светотеневым рисунком даже в сложных условиях. Также в смартфоне имеется ультраширокоугольная камера на 8Мп. Макрообъектив на 5Мп который снимает самые мелкие детали на уровне профессиональной аппаратуры, а также: сенсор глубины и фронтальная камера на 16Мп.