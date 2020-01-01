Видеообзор
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S 4 64Gb EU Grey
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Артикул: 68446
Цвет: Серый , все цвета и модификации
Версия:
Оперативная память (GB):
Встроенная память (GB):
Характеристики
Экран
6.67” (2400x1080)
(20:9)
(20:9)
Система
Android 10
(MIUI)
(MIUI)
Камера
Основная 48 Мп
Селфи 16 Мп
Селфи 16 Мп
Процессор
Snapdragon 720G
8 ядер; 2.3 ГГц
8 ядер; 2.3 ГГц
18 490 руб
В наличии
Евротест
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Общие характеристики
- Тип?Смартфон
- Тип корпуса?Моноблок
- Производитель?Xiaomi
- Операционная система?Android
- Версия операционной системы?10
- Оболочка?MIUI
- Дата анонсирования?2020 год
- Версия?EU Global Version
Экран
- Тип экрана?Цветной IPS, сенсорный
- Тип сенсорного экрана?мультитач, емкостный
- Диагональ?6.67 дюйм
- Соотношение сторон?20:9
- Размер изображения?2400x1080
- Устойчивое к царапинам стекло?Есть
Память и процессор
- Производитель процессора?Qualcomm
- Модель процессора?Snapdragon 720G
- Частота процессора?2.3 ГГц
- Количество ядер процессора?8 шт.
- Объем встроенной памяти?64 ГБ
- Объем оперативной памяти?4 ГБ
- Слот для карт памяти?Есть
- Максимальный объем карты памяти512 ГБ
- Видеопроцессор?Adreno 618
Камера
- Количество основных (тыловых) камер?4 шт.
- Разрешение тыловой камеры?48 Мп.
- Разрешение второй тыловой камеры8 Мп.
- Разрешение третьей тыловой камеры5 Мп.
- Разрешение четвертой тыловой камеры2 Мп.
- Макс. разрешение видео?FullHD
- Количество фронтальных камер?1 шт.
- Разрешение фронтальной камеры16 Мп.
- АвтофокусЕсть
Связь
- Количество SIM карт?2 шт.
- Тип SIM карты?NanoSIM
- Поддержка стандартов?GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
- Спутниковая навигация?BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS
- Поддержка Российских LTE бэндов (BAND)?3, 7, 20, 38
- Версия Bluetooth?5.0
- Поддержка Wi-Fi?Есть
Питание
- Емкость аккумулятора?5020 мАч
- Аккумулятор?Несъемный
- Тип разъема для зарядки?USB Type-C
- Функция быстрой зарядкиЕсть
Корпус
- Размеры (ШxВxТ)?165.75x76.68x8.8 мм.
- Вес?209 гр.
- Цвет?Серый
- Базовый цвет?Серый
- Разъем для наушников?3.5 мм
Другие функции
- Сенсор распознавания лица?Есть
- Датчик отпечатков пальцев?Есть
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Смартфон XiaomiСмартфон Xiaomi Redmi Note 9S 4 64Gb EU Grey
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Xiaomi Redmi Note 9S 4 64Gb EU Grey