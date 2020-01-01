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Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S 4 64Gb EU Grey

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Артикул: 68446
12 человек 
просматривают
5 человек купили сегодня
5 осталось
на складе
Видеообзор
Цвет:  Серый , все цвета и модификации
Версия:
EU
Оперативная память (GB):
4
Встроенная память (GB):
64
Характеристики
Экран
6.67” (2400x1080)
(20:9)
Система
Android 10
(MIUI)
Камера
Основная 48 Мп
Селфи 16 Мп
Процессор
Snapdragon 720G
8 ядер; 2.3 ГГц
Все характеристики
18 490 руб
В наличии
Евротест
Доставка
завтра - 290 руб
Самовывоз
сегодня, после 20:00
Купить Купить за 18 490р
Купить в 1 клик

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Общие характеристики
  • Тип?Смартфон
  • Тип корпуса?Моноблок
  • Производитель?Xiaomi
  • Операционная система?Android
  • Версия операционной системы?10
  • Оболочка?MIUI
  • Дата анонсирования?2020 год
  • Версия?EU Global Version
Экран
  • Тип экрана?Цветной IPS, сенсорный
  • Тип сенсорного экрана?мультитач, емкостный
  • Диагональ?6.67 дюйм
  • Соотношение сторон?20:9
  • Размер изображения?2400x1080
  • Устойчивое к царапинам стекло?Есть
Память и процессор
  • Производитель процессора?Qualcomm
  • Модель процессора?Snapdragon 720G
  • Частота процессора?2.3 ГГц
  • Количество ядер процессора?8 шт.
  • Объем встроенной памяти?64 ГБ
  • Объем оперативной памяти?4 ГБ
  • Слот для карт памяти?Есть
  • Максимальный объем карты памяти512 ГБ
  • Видеопроцессор?Adreno 618
Камера
  • Количество основных (тыловых) камер?4 шт.
  • Разрешение тыловой камеры?48 Мп.
  • Разрешение второй тыловой камеры8 Мп.
  • Разрешение третьей тыловой камеры5 Мп.
  • Разрешение четвертой тыловой камеры2 Мп.
  • Макс. разрешение видео?FullHD
  • Количество фронтальных камер?1 шт.
  • Разрешение фронтальной камеры16 Мп.
  • АвтофокусЕсть
Связь
  • Количество SIM карт?2 шт.
  • Тип SIM карты?NanoSIM
  • Поддержка стандартов?GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
  • Спутниковая навигация?BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS
  • Поддержка Российских LTE бэндов (BAND)?3, 7, 20, 38
  • Версия Bluetooth?5.0
  • Поддержка Wi-Fi?Есть
Питание
  • Емкость аккумулятора?5020 мАч
  • Аккумулятор?Несъемный
  • Тип разъема для зарядки?USB Type-C
  • Функция быстрой зарядкиЕсть
Корпус
  • Размеры (ШxВxТ)?165.75x76.68x8.8 мм.
  • Вес?209 гр.
  • Цвет?Серый
  • Базовый цвет?Серый
  • Разъем для наушников?3.5 мм
Другие функции
  • Сенсор распознавания лица?Есть
  • Датчик отпечатков пальцев?Есть
Смартфон Xiaomi
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9S 4 64Gb EU Grey
18 490 руб
Купить
Доставка
завтра - 290 руб
Самовывоз
сегодня, после 20:00

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Xiaomi Redmi Note 9S 4 64Gb EU Grey
Смартфон Xiaomi
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9S 4 64Gb EU Grey
18 490 руб
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